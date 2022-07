Scouts uit Wijnegem komen zwaar ten val tijdens fietskamp in Frankrijk: Twee gewonden 

Vrijdag rond 17 uur is een scoutsgroep uit Wijnegem betrokken geraakt bij een zware valpartij tijdens hun fietstrektocht in het Noorden van Frankrijk. Twee gewonden werden met de traumahelikopter afgevoerd. "Een meisje moet nog ter observatie in het ziekenhuis blijven. Haar toestand is nog niet duidelijk", vertelt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.