Amp Football Belgium organiseert open training voor geamputeerden in Gooreind: "Helpt enorm in het acceptatieproces"

Al sinds 2013 zet vzw Amp Football Belgium zich in om geamputeerden en mensen met congenitale defecten van voetbal te laten genieten. Toch klinkt het volgens Aerts bij velen nog onbekend in de oren. "Ik moet jammer genoeg heel vaak uitleggen wie we zijn en wat we doen. Daar proberen we dit jaar wat aan te doen door onze werking en ons team te promoten."

Die promotietour houdt nu halt in Gooreind bij Wuustwezel. Tussen 10 en 12 uur vindt er vandaag een open training plaats. Aerts, die zijn rechteronderbeen verloor, moedigt iedereen aan om te komen. "Iedereen is welkom om het een keertje te proberen. Bij mij is het ook zo begonnen. Het is wel wennen, maar het helpt enorm in het acceptatieproces. Voor ik begon te voetballen was het voor mij nogal onwennig om buiten te komen in een korte broek. Die schaamte is weg. Het is ook meer dan een team. Het is een echt ondersteuningsnetwerk."