WHO slaat alarm: "Uitbraak apenpokken is internationale medische noodsituatie"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de wereldwijde uitbraak van de apenpokken nu toch als een medische noodsituatie. Vorige maand vond de WHO het nog te vroeg om al naar de hoogste alarmfase over te gaan. Maar omdat het aantal gevallen blijft toenemen, met nu meer dan 16.000 gevallen wereldwijd, heeft de WHO beslist om de noodtoestand nu toch af te kondigen. In België zijn er 311 bevestigde gevallen.