Belg komt om het leven bij raftongeluk in Thailand 

Vrijdag raakte een dertiger uit Mechelen vermist tijdens het raften in de noordelijke provincie Chiang Mai in Thailand. Volgens Thaise media zat hij met twee vrienden in een raft, een soort opblaasbaar vlot, toen dat botste tegen een rotsblok. Daarbij zou de Mechelaar in de Mae Taeng rivier gevallen zijn. "De reisleider gooide nog een touw naar het slachtoffer, maar hij kon het niet grijpen. Niet veel later verdween hij in het woeste water", aldus lokale media.