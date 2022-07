Brand in Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde: huizen onbewoonbaar

De tweede dakbrand vond omstreeks 15 uur plaats in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node. De brand ontstond in de dakgoot van een rijwoning en sloeg snel over op het dak van de woning. Opnieuw moest de brandweer een groot gat maken in het dak om te zorgen dat de volledige brand geblust was.

"We hebben het dak afgedekt met plastic zeilen, want er wordt vanavond regen voorspeld. De woning is ook onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond", vertelt Derieuw. "Alles staat droog in deze warme dagen, dus het minste vonkje kan volstaan om iets in brand te steken", besluit hij.