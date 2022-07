Brand in Staden: 500 vierkante meter aan struiken en bomen gaan in vlammen op

In Staden is een stuk land in brand gevlogen, wellicht door de hitte. Toen de brandweer arriveerde stond het veld al in lichterlaaie. Door de wind dreigde het vuur zich te verspreiden via enkele bomen naar de overkant van de straat, maar dat kon de brandweer vermijden. Uiteindelijk is iets meer dan 500 vierkante meter aan planten, struiken en bomen in vlammen opgegaan.