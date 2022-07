Brandweer heeft nu al twee keer meer wespennesten verdelgd dan vorig jaar

Ook in omliggende streken en landen is deze zomer sprake van een forse toename van het aantal wespen. In de provincie Limburg heeft de brandweer al meer dan 8.200 wespennesten vernietigd, meldt VRT NWS. In Amsterdam worden deze zomer vijf keer meer wespen geteld, weet de regionale nieuwszender AT5. In Frankrijk tellen private verdelgers twintig tot veertig procent meer interventies voor wespennesten.