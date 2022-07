Brandweerkorpsen uit Beerse, Duffel en Harelbeke behalen medaille op Olympische Brandweerspelen 

Maar het hoofdnummer is toch wel de standaardafleg of het "klaverblad" zoals het in het jargon genoemd wordt. "Wij doen mee aan de traditionele of droge spelen, zonder water dus. Maar de opstelling die we moeten opzetten, gebruiken we ook in het echt om open water uit een beek of een meer aan te zuigen. Via 2 slangen van 70 meter komt het water bij een pomp die het dan weer verdeelt over 2 aanvalslijnen van 45 meter lang. Hier heeft elk teamlid een zeer specifieke functie om de constructie zo snel en juist mogelijk op te stellen."