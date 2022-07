Defensie helpt bij verzorging bewoners van woonzorgcentrum Aarschot na brand

De bewoners werden vrijdagavond in eerste instantie naar de stadsfeestzaal in Aarschot geëvacueerd. Van daaruit ging het naar leegstaande afdelingen in verschillende ziekenhuizen: Erasmus, Middelheim en Stuivenberg in Antwerpen, Virga Jesse in Hasselt en UZ Leuven.

De personen die in Hasselt en Leuven verblijven, krijgen zondag een nieuw onderdak in verschillende andere woonzorgcentra in de buurt van Aarschot. In de drie ziekenhuizen in Antwerpen kunnen de mensen nog een tijd langer blijven.