Drenkeling dood teruggevonden in De Plas in Houthalen

Deze namiddag rond 15 uur werden de hulpdiensten verwittigd dat er een drenkeling in De Plas, de zwemvijver van Houthalen, zou liggen. De politie Carma, een ambulance, een mug-arts en een duikteam kwamen ter plaatse. De omgeving rond De Plas werd ontruimd en niet veel later vonden ze de drenkeling die helaas al overleden was.

Meer info over het slachtoffer en wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Het labo en het parket buigen zich verder over het onderzoek.