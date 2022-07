Drie doden bij schietpartij op universiteit Filipijnen tijdens diploma-uitreiking

Het hoofd van de politie van Quezon zei dat de schutter geïdentificeerd is als een inwoner van de stad Lamitan. De dader had twee wapens bij zich en werd opgepakt in een wagen waarmee hij probeerde te ontsnappen.

Het motief voor de schietpartij is niet helemaal duidelijk. Maar volgens de politie had de schutter "een lang dispuut" lopen met de oud-burgemeester.