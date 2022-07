Familie van verdronken man op Gentse Feesten haalde al meer dan 11.000 euro op voor uitvaart

"Aangezien dit overlijden volkomen onverwacht was, zamelen we geld in om de kosten van de begrafenisdiensten te dekken", staat te lezen op de website waar via een crowfunding geld wordt opgehaald voor de man van 53 van Oegandese afkomst. Vorige week zondag belandde de man in het water aan de Lousbergskaai in Gent. Volgens het parket werd hij door twee mensen in het water gegooid, maar de man kon niet zwemmen.