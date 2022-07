Groot dorpsfeest in Geistingen voor eerste priesterwijding in 55 jaar

De laatste priesterwijding in Geistingen dateert al van 1967, maar nu 55 jaar later vieren de inwoners de priesterwijding van Geert Narinx (30). Van jongs af aan was het zijn droom om priester te worden. "Vroeger schreef ik in de vriendenboeken van mijn klasgenoten dat ik "meneer pastoor" wou worden", zegt Narinx. "Na de middelbare school ben ik meteen aan de opleiding tot priester begonnen en op 10 juli werd ik in de kathedraal van Mechelen tot priester gewijd. De bewoners van Geistingen, het dorp waar ik woon, kwamen zelf met het idee om een groot dorpsfeest te organiseren."