Brandweer vangt serval die al dagen losliep in en rond Gent: "Vrij risicovolle operatie"

Uiteindelijk kreeg de brandweer vanochtend een melding van mensen die het dier hadden gespot in de buurt van het terras van café Den Boer in Mariakerke. "De serval was vrij rustig", legt brandweersergeant Nico De Craene uit. "We konden het dier van op een afstand in het oog houden. Het was in eerste instantie de bedoeling om het te laten verdoven vanop afstand door een dierenarts, maar er was niemand beschikbaar. Toen het dier zich terugtrok tussen enkele containers zagen we onze kans. We hebben het dan kunnen insluiten met netten en kunnen vangen."