Verbindingsofficier Tim vraagt Sanne ten huwelijk tijdens vuurwerk Tall Ships Races in Antwerpen  

Zaterdagavond werden alle bezoekers van de Tall Ships Races getrakteerd op een verrassende vuurwerkshow. Tegelijk toeterden de schepen in koor. Dat was voor reserveofficier bij de marine Tim Hofman het moment om zijn grote liefde Sanne ten huwelijk te vragen op het dak van het Havenhuis. "Vlak voordat het vuurwerk begon, zei ik haar hoe romantisch het hier is. Dan ben ik op een knie gegaan met de ring in mijn hand. Toen was het even spannend wachten tot ze besefte dat ze zich moest omdraaien. Met een paar hints van de verloofde van mijn tweelingbroer had ze het door."

