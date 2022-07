Man van 21 schiet door het raam van buurman in Dilsen-Stokkem

Een burenruzie is zaterdagavond in de woonwijk Veeweide aan de Kapelstraat in Dilsen-Stokkem uit de hand gelopen. Rond 20.30 uur werd de lokale politie van de zone Maasland opgeroepen voor het incident tussen twee buren. Een 21-jarige man had in het raam van de woning van zijn buurman geschoten.