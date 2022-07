Meer dan duizend migranten en vluchtelingen aangekomen in Italië

Dit jaar zijn al zeker 35.000 vluchtelingen en migranten gered en in Italië aan land gegaan. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 25.500 en in 2020 bijna 11.000.



De aankomst van deze mensen vormt al jaren een heet hangijzer in de Italiaanse politiek en in de relaties van Italië met de Europese Unie. De EU doet volgens Italië te weinig om hen te helpen bij het opvangen en overnemen van deze mensen.