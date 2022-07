Handelaar uit Oostende maakt zelf wandelroute om toeristen naar Oosteroever te lokken

"Ik moest steeds opnieuw aan klanten uitleggen waar ze naartoe konden gaan en wat er te zien valt hier op Oosteroever", begint Karel Deschildre. Hij heeft een winkel in de Vismijn aan de historische haven in Oostende. "Ik was dat op den duur zo beu, dat ik heb besloten om zelf een wandelkaart te maken. Dan spreekt het voor zich." Karel stippelde uiteindelijk een route uit van zes kilometer die je langs de verschillende bezienswaardigheden aan Oosteroever brengt. Bij elke stop, staat er ook wat uitleg.

Volgens Karel zijn er in Oosteroever heel wat verborgen pareltjes te vinden. "Er is hier meer dan alleen de nieuwe chique appartementen. Er zijn veel gebouwen met een oude façade, maar die wel heel belangrijk zijn. Zoals het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende. Op zicht zie je niet hoe speciaal dat is, maar het is één van de meest belangrijkste gebouwen van België. Daarnaast heb je ook de klassiekers zoals het Fort Napoleon en de vuurtoren."