WHO roept medische noodtoestand uit voor apenpokken, maar hoe zorgwekkend is de situatie eigenlijk?

"Het komt er vooral op neer dat mensen zich bewust worden van de ziekte, want hoewel een infectie meestal mild verloopt, kunnen de symptomen toch serieus wat last en pijn veroorzaken. Het is zeker niet helemaal onschuldig."

Wie besmet is, kan griepachtige symptomen krijgen, zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Nadien kunnen blaasjes op de huid en in de mond verschijnen die erg pijnlijk kunnen zijn.

Het virus is overdraagbaar door langdurig nauw contact met een besmet iemand, via de huid, huidletsels, grote speekseldruppels en mogelijk ook via kleding of linnengoed dat gebruikt is door een besmet iemand. Wie besmet is moet in isolatie tot de letsels opgedroogd en genezen zijn, meestal na 21 dagen.