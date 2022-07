Antwerpse politie blikt tevreden terug op druk feestweekend

Zaterdag was het iets drukker dan vandaag. De optocht van de scheepsbemanningen en het vuurwerk hebben extra veel volk gelokt. Prémetrostation Groenplaats moest kort afgesloten worden. "Dat ligt niet echt aan de drukte, maar eerder aan de kleinere capaciteit van het station. We hebben mensen doorverwezen naar stations Meir en Opera. Daar is veel meer ruimte zodat in- en uitstappen veiliger kan verlopen. Bovendien zijn we erg blij met het feit dat bezoekers gehoor hebben gegeven aan de oproep om met het openbaar vervoer te komen en de park & rides te gebruiken."