Twee jongens in levensgevaar na ongeval met bromfiets

Zaterdagavond kwam bij de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad de melding binnen van het ongeval met een bromfiets op de Mombeekdreef.

Ter plaatse bleek dat een bromfietser tegen een boom was gebotst. De bestuurder en de passagier liepen levensgevaarlijke verwondingen op. De hulpdiensten brachten de twee in kritieke toestand over naar het ziekenhuis.

De lokale politie deed de nodige vaststellingen en sloot de omgeving af. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de Mombeekdreef om de omstandigheden van de zware aanrijding te onderzoeken.