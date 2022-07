Verlengd weekend lokt veel toeristen naar de kust

Volgens Billiet komen de buitenlandse toeristen weer vaker naar de kust. "Vorig zagen we dat ongeveer 13 procent van de overnachtingen werd geboekt door buitenlandse toeristen. Nu zit het aantal buitenlandse toeristen weer aan 26 procent. En dat is ongeveer hetzelfde als voor de coronacrisis."

De verwachting is dat het ook de komende dagen druk blijft aan de kust. "De weersvoorspellingen zijn zeer positief en we merken dat toeristen hun bezoek aan de kust spreiden over weekdagen en weekenddagen."