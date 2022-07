Vulkaan bij Japanse stad Kagoshima uitgebarsten

In het zuidwesten van Japan is de vulkaan Sakurajima tot uitbarsting gekomen. De vuurspuwende berg ligt, gescheiden door een smalle zeestraat, op amper acht kilometer van de grote stad Kagoshima op het zuidelijke eiland Kyushu. Op de eerste beelden in de lokale media is de gloed van een lavastroom te zien en waren ook dikke zwarte rookwolken zichtbaar voordat het donker werd.