Wateroverlast in Westvleteren en andere plekken in West-Vlaanderen nadat leiding breekt

Niet alleen Westvleteren had last van gesprongen leidingen. In Ieper ontstond een lek bij de sportzone, waardoor het zwembad even geen water had voor de douches en toiletten. KVK Westhoek zit nog zonder water, maar dat is voorlopig geen probleem, omdat het voetbalseizoen nog niet begonnen is. In Gistel was er zondag nog een lek op een binnenleiding. In de Kortemarkse deelgemeente Zarren ontstond zondagvoormiddag een lek in de Stadenstraat. "Maar daar vertaalt de hinder zich hoogstens in verlaagde druk", vertelt Brigitte Van Damme, woordvoerster van De Watergroep.

De oorzaak van deze lekken wordt de komende dagen uitgezocht aan de hand van drukpuntmetingen.