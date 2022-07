Zware brand in houtopslagplaats in Lot

De Bergensesteenweg is deze ochtend op de grens van Lot en Sint-Pieters-Leeuw een hele tijd afgesloten geweest door een brand in een opslagplaats. Om vijf uur werd de brand opgemerkt. De loods was gevuld met hout en daardoor verspreidde het vuur zich snel. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse met verschillende ploegen maar de loods kon niet meer gered worden.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Om tien uur waren de bluswerken achter de rug en ging de Bergensesteenweg weer open voor het verkeer.