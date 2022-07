Wat bracht Comic-Con? Trailer "Black Panther II" toont opnieuw klauwen en Marvel schudt twee Avengersfilms uit zijn mouw

"Black Panther II" moet het echter stellen zonder acteur Chadwick Boseman die in 2020 overleed aan de gevolgen van kanker. Boseman (leider T'Challa) wordt ook niet vervangen in de vervolgfilm. "Maar ik voel hier nu zijn hand op mij rusten. Zijn geest, passie, genialiteit, zijn trots op zijn cultuur en de impact die hij op de industrie heeft gemaakt, zullen voor altijd gevoeld worden", vertelde regisseur Ryan Coogler aan het aanwezige publiek.



Op de tonen van "We gonna be alright" is in de nieuwe trailer van "Black Panther II" wel een glimp te zien van de klauwen van het bekende superheldenpak. Gespeculeerd wordt dat Shuri, de zus van T'Challa, het kostuum aantrekt. Maar Marvel houdt de lippen stijf op elkaar.



BEKIJK - Een voorsmaakje op "Black Panther II":