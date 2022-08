Ambulanciers redden drenkeling uit kanaal in Anderlecht

Het incident gebeurde maandag rond 11.30 uur aan de Vaartdijk in Anderlecht. De hulpdiensten waren verwittigd omdat er een man in het water was terechtgekomen. Een ziekenwagen van de brandweer was als eerste ter plaatse en de ambulanciers zagen dat de drenkeling in hoge nood verkeerde. "Zonder op de duikers te wachten zijn ze dan, met hun kledij aan, in het water gesprongen", vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Ze hebben de man naar de kant kunnen helpen en hebben hem met de hulp van een voorbijganger op het droge kunnen trekken.”