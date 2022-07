"Goodfellas"-acteur Paul Sorvino (83) overleden

Bij het grote publiek is hij vooral bekend voor zijn rol als maffiabaas Paulie Cicero in filmklassieker "Goodfellas" van regisseur Martin Scorsese uit 1990. Nog maar enkele maanden geleden overleed hoofdrol Ray Liotta (67) uit die film.



Sorvino speelde voorts ook onder meer in de tv-serie "Law & Order". Hij is ook bekend als de vader van Mira Sorvino, die in 1995 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht wist te slepen voor haar rol in Woody Allens film "Mighty Aphrodite".