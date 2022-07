De Belgian Tornados hebben brons veroverd op het WK atletiek in Eugene, in de VS. Het Belgische estafetteteam op de 4x400 meter evenaart daarmee de prestatie op het vorige WK in Doha. De Belgian Cheetahs, het vrouwenteam, haalden een zesde plaats in hun finale. Ons land heeft in totaal 3 medailles gehaald op het WK in Eugene. Bekijk de race en lees meer bij Sporza.