Bestuurder ongeluk Riemst aangehouden voor vluchtmisdrijf

Bij het ongeluk raakte een man van 29 uit Riemst zwaargewond, hij werd rond 3.30 uur teruggevonden langs de kant van de weg in deelgemeente Vlijtingen. Het slachtoffer ligt op dit moment in een brandwondencentrum en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Hij had onder meer een hersenbloeding en ernstige schaaf- en brandwonden, maar is intussen buiten levensgevaar.