2 jaar na Blue Deal: hoe gewapend is Vlaanderen tegen watertekort? "Het zal nog 5, 10, misschien 20 jaar duren"

Aan het woord is niet de Vlaamse regering zelf, maar Bond Beter Leefmilieu (BBL). Opmerkelijk, want doorgaans zweept de koepelorganisatie van milieuorganisaties de Vlaamse regering naar grotere ambities, of het nu over het mestbeleid gaat, biobrandstoffen of de PFOS-vervuiling. Maar over de Blue Deal is ze dus opvallend mild.