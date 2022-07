Boeren rijden bloemkolen op akkers kapot: te weinig geld per stuk én deel van oogst mislukt door droogte

Mislukte bloemkooloogsten in juni en juli komen meer en meer voor. Het is dan ook zeer de vraag of boeren dat in de toekomst nog gaan planten in die periode. "De grote voorjaarsteelt gaat minderen", zegt Martens. "Voor ons als landbouwer is dat niet meer haalbaar." Ook hij denkt er ernstig over na om volgend jaar in plaats van bloemkolen tarwe of maïs te zaaien, dat heeft minder last van droogtestress.