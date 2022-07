Braziliaanse president Bolsonaro officieel kandidaat om zichzelf op te volgen: "Het leger staat achter ons"

Bolsonaro noemde de mogelijke terugkeer van Lula als president eerder dit jaar "de terugkeer van een crimineel naar de plaats van de misdaad". "We hebben niet weer een zoveelste ideologie nodig die nergens ter wereld blijkt te werken. We moeten verbeteren wat we hebben", sprak hij gisteren zijn aanhangers toe. "Ons leven was niet gemakkelijk, maar één ding stelt me gerust: dat ik geen communist in die stoel van mij zie zitten."

Bolsonaro speelt daarmee perfect in op wat veel van zijn aanhangers vrezen, dat Brazilië de weg van Venezuela opgaat, een land met wat door velen een linkse dictatuur wordt genoemd. De kiezers voor zo'n "horrorscenario" waarschuwen, is een beproefde tactiek in veel Latijns-Amerikaanse landen waar een rechtse of conservatieve kandidaat het moet opnemen tegen een populaire linkse kandidaat.

Naast Bolsonaro en Lula dingen voorlopig nog twee andere kandidaten mee naar het presidentschap. Als geen van de kandidaten 50 procent haalt in de eerste ronde, vindt eind oktober een tweede ronde plaats.