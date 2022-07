Charmeoffensief in Afrika en temporiseren op slagveld in Oekraïne: waarmee is Rusland bezig?

"Moskou ging ervan uit dat het conflict in Oekraïne vlug voorbij zou zijn", legt Balliauw uit in "Terzake". "Dat was een misrekening en verklaart waarom Moskou niet vroeger is begonnen met bondgenootschappen te zoeken. Nu is het besef in Rusland duidelijk dat dit een lang conflict zal worden." Allicht daarom is de Russische president Poetin vorige week naar Iran gereisd en maakt minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavriov nu een rondreis door Afrika.

"In Afrika heeft Rusland inderdaad een voet aan de grond. Als er gestemd wordt in de Verenigde Naties zie je dat Afrikaanse landen zich vaak onthouden of zelfs vóór Rusland stemmen."

"Het conflict draait al lang niet meer rond Oekraïne. Rusland wil de rol van het Westen in de wereld terugdringen en wil dat er een multipolaire wereld ontstaat met verschillende machtscentra, waarvan Rusland er één is. In Afrika slaat dat aan omdat heel wat regimes een probleem met het Westen hebben, dat hen vaak terecht wijst. Rusland stelt geen vragen en zegt niet dat de regimes mensenrechten moeten respecteren."