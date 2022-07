CHECK- Neen, Britse biologe Jane Goodall stelt niet voor om bevolking met 90 procent in te krimpen 

"We kunnen ons niet verstoppen voor de menselijke bevolkingsgroei want het ligt aan de basis van zoveel andere problemen", zegt Jane Goodall in een micro terwijl we op de achtergrond het logo van het World Economic Forum (WEF) zien. Goodall is een Britse biologe en antropologe die wereldwijde faam vergaarde met haar studies naar en reportages over het gedrag van primaten zoals chimpansees.

Vervolgens spreekt ze de woorden uit die in internetkringen voor veel ophef zorgen: "Alle zaken waarover we nu spreken, zouden geen probleem zijn als we de bevolkingsgrootte van vijfhonderd jaar geleden hadden."