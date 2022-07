Congo veilt olie- en gasvergunningen in natuurgebied: "Niet compatibel met natuurbescherming"

"Men heeft terecht al zo veel geïnvesteerd in het Virungapark dat men dit niet zomaar mag loslaten voor oliewinning", vindt Filip Verbelen. "Congo stuurt eigenlijk heel tegenstrijdige berichten de wereld in." Vorig jaar hebben de Congolese president Félix Tshisekedi en de Britse premier Boris Johnson inderdaad een akkoord ondertekend op de klimaattop in Glasgow: in ruil voor meer natuurbescherming zou de Congolese regering in een eerste fase 500 miljoen dollar ontvangen van onder meer het Verenigd Koninkrijk en ons land.

De plannen voor olie- en gaswinning die de Congolese minister van Koolwaterstoffen Didier Budimbu heeft aangekondigd, staan eigenlijk haaks op de afspraken die in Glasgow zijn gemaakt. Voor Filip Verbelen is het duidelijk: "Voor ons is die ontginning absoluut niet compatibel met het beschermen van het leefmilieu, en zeker niet in beschermde gebieden."

In elk geval hebben sommigen heel wat te winnen bij olie- en gasontginning in Congo, want naar verluidt zijn de voorraden enorm. Alleen rijst de vraag wie er het meest gebaat bij zal zijn: de bevolking, de elite of de oliemaatschappijen die een bod uitbrengen en een concessie kunnen verzilveren.