Defecte TL-lamp is oorzaak van grote industriebrand in Mollem

"Er zijn sterke vermoedens dat de brand is veroorzaakt door een oververhitte TL-lamp. Daardoor is het omhulsel van de lamp, dat uit kunststof is gemaakt, beginnen smelten. Die hete stukken zijn op het droge textiel gevallen, dat in de loods lag opgestapeld. Meteen is er een brand ontstaan, die zich razendsnel heeft uitgebreid", legt Vercarre uit.

De brand van afgelopen vrijdag ging gepaard met een enorme rookpluim. De loods met opgeslagen textiel ging helemaal in de vlammen op. De loods was relatief recent gebouwd, bijgevolg was er geen risico op asbestvervuiling. Bij de brand raakte niemand gewond; één werknemer van het bedrijf ademde wel wat rook in.