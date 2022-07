Tsjechische politie bouwt in beslag genomen Ferrari om tot politievoertuig: "Voor prijs van kleine Skoda"

De Tsjechische politie heeft een in beslag genomen Ferrari omgebouwd tot een politievoertuig. Totaal prijskaartje voor de Tsjechische belastingbetaler? Amper 12.000 euro. "Zowat de prijs van een kleine Skoda", meldt de Tsjechische politie in een persbericht. Opmerkelijk is het zeker, maar het is verre van de eerste sportwagen in het wagenpark van een politiedienst.