Donkere reclameborden en winkels met airco houden deuren dicht, zo wil Frankrijk energieverkwisting aanpakken

De Franse minister voor Energietransitie Pannier-Runacher zal deze week een reeks energiemaatregelen aankondigen, maar deed haar plan afgelopen weekend al even uit de doeken in Le Journal du Dimanche. De minister wil stappen zetten om de klimaat- en energiecrisis (door de oorlog in Oekraïne) aan te pakken. "Open deuren terwijl de airco draait, zijn onaanvaardbaar", zegt ze in de krant.



President Emmanuel Macron kondigde op de Franse nationale feestdag nog aan dat tegen 2024 het energieverbruik moet dalen met 10 procent. "We kijken eerst naar grote spelers als bedrijven en de overheid, omdat anders de gewone man in de straat niet in het verhaal zal meestappen", aldus Pannier-Runacher.