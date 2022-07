Ook gele trui Vingegaard zegt af voor natourcriterium van Aalst: "Hij moet op bezoek bij Deense koningin"

De organisatie van het natourcriterium in Aalst probeerde ook witte trui en de nummer twee van de Tour, Tadej Pogacar, te strikken, maar ook de Sloveen geeft verstek. Wie wél nog in allerijl gestrikt werd, is Jasper Philipsen. "Iets over middernacht is het gelukt om een deal te sluiten met Philipsen. Dat is toch ook wel een naam, zeker na wat hij gisteren getoond heeft op de Champs-Elysées. Het is ook altijd ons doel om Belgen uit de Tour op de startlijst te hebben en dat is gelukt."