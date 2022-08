Gemeente Houthalen-Helchteren roept op om in bewaakte zones te zwemmen nadat zondag man verdronk

Vandaag geldt er nog een totaal zwemverbod in de Plas van Houthalen-Helchteren. Na het ongeluk van zondagmiddag in de Plas, roept waarnemend burgemeester Jef Verpoorten (CD&V) op om niet meer te zwemmen in zones die onbewaakt zijn: "In de bewaakte zones zijn redders aanwezig en daar is ook voldoende security", zegt Verpoorten aan Radio 2.