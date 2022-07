Gentse Feesten lokken anderhalf miljoen bezoekers, hoogste aantal in 15 jaar

Dik anderhalf miljoen bezoekers, met op zaterdagavond alleen al 260.000 bezoekers. Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen) is zeer tevreden. "We zijn massaal komen feesten, hebben massaal genoten en massaal zorg voor elkaar gedragen", zegt hij. "Dat is heel schoon en belangrijk dat we dat kunnen na 1.000 dagen zonder Gentse Feesten. Iedereen had ze duidelijk gemist. Je voelde de ontlading in de stad."