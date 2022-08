Grote hond bevrijd uit snikhete auto op parking in De Panne

Het waren voorbijgangers die de grote Sint-bernardshond in de auto met Franse nummerplaat zagen. Het was op dat moment zo een dertig graden op de parking van Plopsaqua in De Panne. De brandweer en politie werden opgetrommeld om de eigenaar van de wagen terug te vinden. Toen er geen reactie kwam na een oproep via het omroepsysteem van Plopsaqua, werd niet langer getwijfeld. De brandweer kon de grote Sint-bernardshond via de koffer bevrijden. De wagen moest daarvoor niet worden beschadigd, omdat de koffer niet slotvast was.

De hond was duidelijk aan het lijden onder de grote hitte in de wagen. Volgens de brandweer moest de hond een halfuur bekomen en dronk het dier heel veel water. Uiteindelijk daagde de eigenaar van de wagen en de hond op. De Franse vrouw ging zwemmen in Plopsaqua en kwam naar eigen zeggen elk uur eventjes kijken of de hond nog in orde was. De politie maakte een proces-verbaal op.