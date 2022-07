Het is officieel: het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft het Eurovisiesongfestival al acht keer georganiseerd, dat is meer dan elk ander deelnemend land. Het land sprong al vier keer bij om andere landen te depanneren.

In 1960 namen ze de organisatie over van Nederland en in 1974 van Luxemburg omdat die landen het niet zagen zitten om twee keer na elkaar het Songfestival te organiseren. Ook Frankrijk paste in 1963 om een vierde keer kort na elkaar de organisatie op zich te nemen. In 1972 nam het Verenigd Koninkrijk over van Monaco dat niet kon voldoen aan de vereisten van de EBU.

De laatste keer dat het Eurovisiesongfestival plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk was in 1998 in Birmingham, na winst door Katrina and the Waves.