Verkeershinder verwacht in Oostende door concert Rammstein: "Kom alstublieft met het openbaar vervoer"

Woensdag 27 en donderdag 28 juli spelen de Duitse rockers van de band Rammstein in Oostende. Daar komen in totaal zo'n 100.000 mensen op af. De politie van Oostende heeft een mobiliteitsplan om de hinder van de massa fans te beperken voor de inwoners. "We roepen iedereen op om gebruik te maken van de alternatieve vervoersmiddelen, zoals concertbussen of treinen. We hebben ook shuttleparkings en een grote fietsenstalling. Denk in laatste instantie pas aan de auto", vraagt de politie.