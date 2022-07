Prijzen aan de pomp in Frankrijk nemen fikse duik in september: tot 0,50 euro minder per liter

De afgelopen maanden hebben verschillende Europese landen maatregelen genomen om de prijzen aan de pomp te drukken. De stijgende olieprijzen zijn het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In Frankrijk verlaagde de regering de afgelopen maanden de benzine- en dieselprijzen al met 0,18 euro per liter. In september en oktober zal dat bedrag opgetrokken worden tot 0,30 euro per liter. In november en december daalt de korting tot 0,10 euro per liter.