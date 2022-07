Is oorzaak van mysterieuze hepatitis bij kinderen ontdekt? Onderzoekers vinden link met twee virussen

Uit de studies blijkt nu dat AAV2 aanwezig was bij het overgrote deel van de kinderen met acute hepatitis die onderzocht werden. Dat was het geval bij de negen gevallen die de universiteit van Glasgow onderzocht en bij 94 procent of 16 van de 17 gevallen in de studie van GOSH. Die 94 procent is veel hoger dan de 16 procent van de algemene bevolking bij wie het virus normaal gezien wordt aangetroffen.