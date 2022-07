3 keer heropgebouwd en ziekenboeg tijdens wereldoorlogen: Koningin Elisabethzaal bestaat 125 jaar

De Koningin Elisabethzaal is al jarenlang een gerenommeerde concertzaal, al heeft ze soms ook andere functies gehad. Tijdens de Wereldoorlogen werd de zaal omgebouwd tot ziekenboeg en zelfs eens tot bioscoop, en tijdens de Olympische Spelen van 1920 vond in de zaal het boksen en worstelen plaats.

"Dit is de derde zaal die we hebben in die 125 jaar. De eerste zaal in 1897 was een grote, mooie en vrij polyvalente zaal, en die raakte zwaar beschadigd in WO II. Daarna werd een deel afgebrand in 1947 en pas in 1960 heeft men een volledig nieuwe zaal gebouwd", gaat Ottomer verder. "En dan is die officieel Koningin Elisabethzaal gaan heten. Koningin Elisabeth heeft die toen ingehuldigd."