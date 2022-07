Koppel in beroep tegen veroordeling voor onterende behandeling (stief)zoon

De biologische moeder, een vrouw uit Vilvoorde, had begin jaren 2000 een relatie met een West-Vlaamse vrouw en in juni 2005 kreeg het koppel een kind, Alexander. Na die geboorte belandde de biologische moeder echter in een postnatale depressie en zou ze haar kind mishandeld hebben. Zo zou de jongen regelmatig zweepslagen gekregen hebben en zou zijn haar meermaals zijn afgeschoren als straf.

Verslagen van het CLB meldden dat er regelmatig verwondingen worden vastgesteld, waarvoor de biologische moeder steevast een uitleg had. Er werd ook melding gemaakt van fysieke mishandeling en emotionele chantage. De zorgcoördinator op school stelde meermaals vast dat de biologische moeder zeer agressief optrad tegen de jongen, en ook andere getuigen, onder wie familieleden en een poetsvrouw, verklaarden dat de jongen mishandeld werd.

In 2013 gingen de biologische moeder en haar partner uiteen en verhuisde de partner met Alexander naar Harelbeke. Er bleef wel contact met de biologische moeder, maar ook toen zouden er vernederingen hebben plaatsgevonden. Vanaf oktober 2018 verbleef Alexander bij zijn biologische moeder en haar nieuwe partner in Vilvoorde en eiste de biologische moeder het hoederecht over de jongen op.

In die periode zou de jongen opnieuw mishandeld en vernederd zijn, en totaal geïsoleerd van de buitenwereld. De biologische moeder en haar partner wisselden in die weken ook een resem denigrerende berichten over de jongen uit.