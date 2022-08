Lakense buurtbewoners in beroep tegen afbraak Annie Cordy-fresco

Het wijkcomité is niet akkoord met de grootte van de kas, vooral omdat daarvoor de muurschildering van de Lakense zangeres Annie Cordy moet wijken. “Dat fresco was een cadeau van de stad voor mevrouw Cordy’s negentigste verjaardag in 2018. Ze heeft het met haar eigen ogen gezien en de hele buurt was aanwezig bij de inhuldiging. En nu moet het al weg?”, zegt Dartois.